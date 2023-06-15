«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث تعزيز التعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

أبوظبي (وام)

بحث وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة والمكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية حول أفضل الممارسات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، مقر اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في مسقط، مؤخراً حيث شملت الزيارة التي امتدت ليومين عدداً من اللقاءات.

وقام وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مقر اتحاد عمال السلطنة، والتقى المهندس إسحاق بن جمعة الخروصي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حيث اطلع الوفد على أهداف الاتحاد واختصاصاته ودوره في تسوية القضايا العمالية.

وزار وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً مقر مجلس الدولة في العاصمة مسقط، حيث استقبل رئيس المجلس الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، مقصود كروز والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بين الجانبين عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.