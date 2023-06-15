سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة، «دفعة اليوبيل الفضي» لفصل ربيع 2023/2022 من مختلف الكليات، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وألقى سمو رئيس جامعة الشارقة، كلمة أكد فيها مضي الجامعة على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أنشئت عليه، في مستقبل سنواتها المقبلة بكل الجهود والإرادة والعزم، أسوةً بما تحقق خلال ربع قرن مضى. وقال سموه «أقف بينكم اليوم في أولى حفلات التخريج هذا الموسم، لأطوي معكم صفحةً مشرقةً من تاريخ جامعة الشارقة، حيث نكمل بكم دفعة اليوبيل الفضي، فأنتم مِسكُ ختام 25 عاماً من الإنجاز المتواصل، ولنبدأ اليوم كتابة عهد جديد يواكب سرعة تطور العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم، في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي، ولن نقف مكتوفي الأيدي بل نعاهدكم بأن نكون في ركب الأمم المتقدمة تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة».

وتناول سمو رئيس جامعة الشارقة في كلمته، أبرز الأرقام المتميزة التي حققتها الجامعة على صعيد خريجي وخريجات الدراسات العليا بتخصصاتها كافة، قائلاً: «دعوني كذلك أخبر الجميع مفاخراً بأن إجمالي برامج الدراسات العليا في جامعة الشارقة بلغ 60 برنامجاً، وأن عدَدَكم اليوم هو 583 خريجاً وخريجة، أما إجمالي من تخرج من الدراسات العليا منذ بدأنا فقد تجاوز 4 آلاف خريج، وهي أرقام تفردت بها جامعة الشارقة على مستوى المنطقة».

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضله بتشريف حفل التخريج وتكريم الخريجين، وأشار إلى نهج جامعة الشارقة الرائد في نشر وبذل التعليم الأكاديمي العالي وفق أعلى المعايير وتعدد البرامج.

من جانبه، ألقى الخريج الدكتور سالم مخلوف النقبي، كلمة الخريجين، ودعا الخريجين والخريجات، إلى مواصلة مسيرة التعلم والعلم في مجالات تخصصاتهم، ما يسهم في إثراء خبراتهم، ويعزز مسيرة التجديد والتطوير والتحسين لأن رحلة العلم لا تتوقف في كل مراحل الحياة، وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بتسليم الخريجين شهاداتهم.

جمال عبيد البح

وفي لمسة وفاء من جامعة الشارقة، قرر مجلس العمداء بالجامعة منح درجة الدكتوراه للمغفور له جمال عبيد البح، طالب درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التطبيقي الذي وافته المنية بعد إتمامه جميع متطلبات التخرج، وتسلم ابنه الشهادة بالنيابة عنه، من سمو رئيس الجامعة.

الحضور

حضر حفل التخريج بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وكبار المسؤولين من رؤساء الدوائر الحكومية، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وجمع من أهالي الخريجين.

583 خريجاً

بعد ختام الحفل، التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الخريجين الحاصلين على معدل 4 من 4، وقدّم لهم الهدايا العينية والتقط معهم الصور التذكارية، تقديراً من سموه لتفوقهم الدراسي، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية المقبلة.

وبلغ عدد الخريجين 583 خريجاً من كليات الجامعة المختلفة وهي: إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والشريعة والدراسات الإسلامية، والصيدلة، والطب، والعلوم، والعلوم الصحية، والقانون، والهندسة، وطب الأسنان.