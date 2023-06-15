خبير من «نيويورك أبوظبي» يدرس ظاهرة «ابتلاع كوكب»

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى فريق دولي من علماء الفلك يضم الدكتور محمد علي ديب، الباحث في مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب، دراسة مفصلة للكوكب الخارجي العملاق شديد الحرارة «واسب-76ب» الذي ابتلع كوكباً أصغر.

استخدم الفريق الذي تقوده جامعة مونتريال جهاز مارون أكس، لرصد 11 عنصراً كيميائياً في الغلاف الجوي للكوكب. وقال «ديب» الذي كان قائماً على نمذجة البيانات: «تعد الدراسة التي نشرتها دورية نيتشر العلمية، هي الأولى التي تتناول وفرة عناصر كالنيكل والمغنيسيوم والكروميوم بدقة عالية ضمن كوكب غازي عملاق.. ولاختلاف مقاديرها عما توقعناه، نعتقد أن الكوكب قد ابتلع كوكباً أصغر يشبه عطارد في التكوين الكيميائي».