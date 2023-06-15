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«زايد العليا» مركز لإنتاج شرائط عباد الشمس

«زايد العليا» مركز لإنتاج شرائط عباد الشمس
16 يونيو 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت شركة توبلاند للتجارة العامة، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مركزاً حصرياً لصناعة وإنتاج الشرائط العنقية بنقش عباد الشمس في دول التعاون بأنامل أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة داخل ورش التأهيل المهني، وجاء ذلك في إطار مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، يجري بموجبها إنتاج الشرائط المزينة بشعار النحلة، العلامة المميزة لمنتجات أصحاب الهمم، على المنتج المصنع في الإمارات، مع إجراء دراسات لإنتاج الشرائط بمواد صديقة للبيئة والخطافات، وأقفال بالطباعة ثلاثية الأبعاد. ورحب عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، بالتعاون مع «توبلاند»، مشيداً بدورها الحيوي في تقديم أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المساعدة لأصحاب الهمم، وأعرب عن تقدير المؤسسة لثقة الشركة.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
أصحاب الهمم
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