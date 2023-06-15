حمدان بن محمد: المستقبل علامة مسجلة باسم دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك بهدف تطوير منهجية جديدة لعمل الجهات الحكومية في إمارة دبي، عبر إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي، لتقدم دبي من خلال هذه المبادرة نموذجاً عالمياً مبتكراً يمكن لحكومات المستقبل تبنّيه وتوظيف مُخرجاته.

وقال سموه، خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الحكومية في دبي وكبار المسؤولين: «في عام 2017، طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سؤالاً على 37 مديراً عاماً في الجهات الحكومية بدبي وهو (كيف يمكن لدبي أن تكون أفضل مدن العالم؟) وللإجابة عن هذا السؤال، أطلقنا مبادرة (دبي 10X) لتسبق دبي مدن العالم، وطلبنا من الجهات المشاركة في المرحلة الأولى تطوير مشاريعها الخاصة، وفي المرحلة الثانية طلبنا منها أن تتعاون لإطلاق مشاريع مشتركة، واليوم نطلق المرحلة الثالثة لهذه المبادرة بأهداف أكبر ورؤية أوسع».

وسيتم العمل خلال المرحلة الثالثة على تنفيذ مشروع حيوي ومحوري بقيادة مسؤول حكومي يشرف على فريق عمل مشترك من مختلف الجهات الحكومية، على أن تكون نتائج المشروع قابلة للقياس من حيث تأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد في دبي.

وأضاف، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «المستقبل علامة مسجلة باسم دبي... ونجحنا من خلال مبادرة (دبي 10X) بتطوير منهجية جديدة للعمل الحكومي، وإحداث التغيير المطلوب في فكر موظفينا وتحقيق نقلة نوعية في آليات عملنا.. ونريد أن نبني على هذا التغيير وأن ننقل هذه التجربة الناجحة لمرحلة جديدة».

وتابع سموه قائلاً: «نشارك العالم اليوم تجربة (دبي 10X) التي شهدت 42 مشروعاً مبتكراً في مختلف المجالات المستقبلية تم تطويرها بروح الفريق الواحد.. هذه المبادرة تحمل تطلعات وطموحات دبي لتسبق مدن العالم منهجياً وفكرياً... مدن العالم تتخيل كيف تصنع المستقبل، ودبي تعيش المستقبل اليوم... وما تزال مسيرة تصميم المستقبل مستمرة».

تخيُّل وتصميم المستقبل

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن نموذج «دبي 10X» سيساعد الحكومات حول العالم على تخيُّل وتصميم المستقبل بطريقة غير تقليدية، واستشراف احتياجات المجتمعات وتعزيز جودة حياة أفرادها، وتلبية متطلبات القطاعات الحكومية والاقتصادية الرئيسية، والاستعداد للمستقبل بالشكل الصحيح عبر تطوير إطلاق مشاريع نوعية تتواكب مع سرعة التغيرات العالمية.

حضر إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X»، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي.

مشاريع مستقبلية

وأسهمت مبادرة «دبي 10X»، منذ إطلاقها بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل بتطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية والتي تم اعتمادها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما في ذلك مشروع «عيون» أحد مشاريع «شرطة بلا أفراد» الذي طورته شرطة دبي عبر توظيف أنظمة المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي بالتعاون مع عددٍ من الشركاء في القطاع الخاص، وبدعم ومشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع.

«دبي ريست»

يوفّر «مشروع دبي» الذي طورته دائرة الأراضي والأملاك بدبي منصة رقمية متاحةً من أي مكان في العالم للتصرف في العقارات في دبي دون الحاجة لتواجد الأطراف داخل الدولة، وهو أول سوق رقمية للعقارات في دبي تتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

«ناو»

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مشروع «ناو» بهدف إطلاق إحياء حركة التجارة والشحن بالسفن التقليدية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة التشغيلية للسفن واختصار فترة التحميل ورحلات النقل والشحن، وذلك عبر توفير سوق افتراضي يستخدم تطبيقات الهواتف الذكيّة لجميع التجار مع مالكي السفن تحت مظلة واحدة، لإزالة عوائق التواصل وتباعد المسافات.

وتشمل ميزات السوق الرئيسة نظاماً ذكياً لتحديد الأسعار حسب العرض والطلب وتحديد تكاليف التأمين وخدمة العملاء والدفع الإلكتروني الفوري مع التخلص من تحكم الوسطاء والسماسرة، وتمكين التُجّار ومُلّاك السفن من التعامل بشكل مباشر، كما تقدّم المنصة نظاماً للتقييم يعزز الثقة والشفافية، فيما تستهدف المنصة حالياً التجار والحمولات التجارية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتشمل الأفراد والشحنات الشخصية.

«مورو»

في إطار مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في مبادرة «دبي 10X» لتطوير خدمات حكومة دبي، تم إطلاق مشروع «مورو» مركز البيانات للحلول المتكاملة الذي يقدم حلولاً استباقية لحماية وإدارة ودمج البيانات، وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للقطاعين الخاص والحكومي على حد سواء، بما يدعم مسيرة التحوّل الرقمي وتوفير أفضل الحلول والخدمات الرقمية.