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الإمارات

إشادة بحرينية بالنموذج الإماراتي في التنافسية

نور الخليف خلال لقائها فريق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

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زارت معالي نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تعرفت على النموذج المبتكر الذي طورته حكومة دولة الإمارات في مجالي التنافسية والإحصاء.
والتقت معالي نور الخليف، خلال زيارة رسمية إلى الإمارات، عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والكوادر القيادية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتعرفت على أهداف المركز ورسالته ونموذج عمله ومبادراته الهادفة لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً في مختلف مؤشرات التنافسية، ودوره في توفير البيانات والإحصاءات والدراسات العلمية الداعمة لمبادرات ومشاريع حكومة دولة الإمارات.
وأشادت معالي نور الخليف بالنموذج المتميز الذي طورته دولة الإمارات في العمل الحكومي عموماً، وفي مجالي التنافسية والإحصاء خصوصاً، وأثنت على جهود المركز وإنجازاته، مؤكدة أن حكومة الإمارات تمثل نموذجاً للريادة في مختلف مجالات العمل في المنطقة والعالم.
من جهته، أكد عبدالله ناصر لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بمحورية الشراكة في تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية، وتتبنى نموذجاً للتعاون الدولي الإيجابي يتمثل في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2018، وأصبح بعد خمس سنوات من إطلاقه، من أكبر مبادرات بناء الشراكات المعرفية عالمياً، بضمه 30 دولة في 5 قارات تغطي مختلف أنحاء العالم، تتشارك معها دولة الإمارات أفضل نماذج العمل الحكومي التي طورتها على مدى السنوات الماضية.
وقال: إن ملف التنافسية والإحصاء يمثل ركيزة مهمة في نموذج عمل حكومة دولة الإمارات، ومحركاً أساسياً لجهودها بتنفيذ الرؤى المستقبلية للقيادة، التي تركز على تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية، ومشاركتها الفاعلة في قيادة الركب العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحب عبد الله لوتاه بالوزيرة البحرينية، مؤكداً أن زيارتها تعكس عمق العلاقة الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، والشراكة المتطورة التي يحظى بها البلدان في مختلف المجالات.

البحرين
الإمارات
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
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