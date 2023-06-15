أمين عام وزارة الدفاع النمساوية يزور «الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور آرنولد كامل، أمين عام وزارة الدفاع بجمهورية النمسا الاتحادية، مدير عام الإدارة العامة لسياسات الدفاع، وايتيين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، حيث تم التطرق إلى العلاقات الإماراتية- النمساوية، وكذلك أوجه التعاون الممكنة بين مركز الإمارات ومراكز الدراسات في النمسا.

وأكد مدير عام المركز اهتمام الإمارات بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية مع جمهورية النمسا من تطور وازدهار، في ظل اهتمام وحرص قيادة البلدين على تعزيز هذه العلاقة.

وأوضح أن هناك العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، ولاسيّما في ما يتعلق بدعم جهود حفظ السِّلم والاستقرار الدوليّين.

وأشار سلطان النعيمي إلى أن مركز الإمارات للدراسات يولي أهمية فائقة للإسهام في تعزيز علاقة دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، من خلال اختصاصاته في المجال البحثي والأكاديمي، خاصة أن مراكز الفكر والدراسات تُعدّ من أبرز منصات التواصل والحوار الفكري، ويعوَّل عليها كثيرًا في تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا. مضيفاً أن مركز الإمارات مهتم بتعزيز العلاقات مع مراكز الدراسات في جمهورية النمسا. من جانبه، أشاد الدكتور آرنولد كامل بمستوى العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، وما حققته من تقدم خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقة مع مركز الإمارات للدراسات، لما يمكن أن تتيحه تلك العلاقة من فرص لتبادل الخبرات حول أبرز القضايا التي تهم الدولتين.

وفي ختام اللقاء، تم تبادُل الهدايا التذكارية، وقدَّم مدير عام المركز مجموعة من إصدارات المركز إلى الوفد الزائر.