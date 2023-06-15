اتفاقية تعاون بين «صحة أبوظبي» والمركز الدولي للأمراض الجينية

أبوظبي (وام)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للأمراض الجينية التابع لمؤسسة «ماس جينيرال بريغهام» الأميركية من أجل العمل جنباً إلى جنب لتطوير أبحاث وابتكارات علوم الحياة. جاء ذلك ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023. وتشمل الاتفاقية ثلاثة محاور رئيسية «الأبحاث السريرية والانتقالية وبناء الكفاءات وتبادل المعرفة حول أحدث التقنيات وتسويقها».

واستناداً إلى إمكانات الإمارة المتطورة في مجال علم الجينوم، تأتي الاتفاقية لتوسيع نطاق الأبحاث في مجالات التشخيص والأمراض الجينية ضمن جهود الدائرة لتوسيع نطاق توافر سبل العلاج والحلول المبتكرة والمتطورة للمرضى بدولة الإمارات وخارجها.

وقع الاتفاقية بحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور علي رضا حقيغي، المدير المؤسس للمركز الدولي للأمراض الجينية، والدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة، والدكتور بول أندرسون، رئيس الشؤون الأكاديمية بالإنابة في مؤسسة ماس جينيرال بريغهام الأميركية، بالنيابة عن المؤسسة والمركز. وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المشتركة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لتسريع وتيرة الاكتشافات العلاجية الجديدة للأمراض الجينية، حيث ستعمل الدائرة جنباً إلى جنب مع المركز الدولي للأمراض الجينية لدفع عجلة البحوث السريرية لعلاج أبرز الأمراض الجينية على المستوى الدولي، بما يشمل الأمراض النادرة والأورام والأمراض العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي. وستشهد الشراكة تعاوناً يركز على تحليل البيانات الجينية لبرنامج الجينوم الإماراتي وإجراء دراسات انتقالية لتطوير علاجات سباقة مثل العلاجات الجينية والتدخلات العلاجية الأخرى، كما سيتعاون الطرفان لاستكشاف الفرص المتاحة لتدشين مختبرات مشتركة وبرامج الفحص الجيني في أبوظبي لدعم اكتشاف حلول جينية جديدة لعلاج التحديات والاحتياجات الدولية في قطاع الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة في أبوظبي: «يأتي تعاوننا مع المركز الدولي للأمراض الجينية تأكيداً لالتزامنا الدائم بتحسين حياة الأفراد في الإمارات وخارجها، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة تواصل أبوظبي التركيز على مواجهة تحديات الصحية العالمية من خلال توطيد الشراكات المهمة والمثمرة من أجل توحيد الجهود ومساعدة المجتمعات حول العالم، وفي ظل ما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية متطورة».

وقال الدكتور بول أندرسون، رئيس الشؤون الأكاديمية بالإنابة في مؤسسة ماس جينيرال بريغهام: «تتمتع مؤسسة ماس جينيرال بريغهام بمكانة عالمية على مستوى الابتكار العلمي والتقدم الطبي، في حين توجه تركيزاً خاصاً على طب الجينوم، وتعمل على إحراز اكتشافات طبية سباقة يمكن تحويلها إلى حلول تشخيصية وعلاجية قابلة للتطبيق». وقال الدكتور علي رضا حقيغي، المدير المؤسس للمركز الدولي للأمراض الجينية: «نتوقع لهذا التعاون بين المركز الدولي للأمراض الجينية التابع لمؤسسة ماس جينيرال بريغهام ودائرة الصحة في أبوظبي أن يقود للخروج بتحسينات لافتة في ممارسات التشخيص السريري، واستراتيجيات أكثر كفاءة للوقاية من الأمراض وإدارتها».