مبادرات تعزز مكانة دبي مدينة صديقة للمرأة عالمياً

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، اجتماعه الثاني لعام 2023 برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب، تم خلاله استعراض المشروعات والبرامج التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، ومبادرات الفترة القادمة التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة الهادفة إلى تعزيز فرص المرأة الإماراتية في سوق العمل، والارتقاء بقدراتها الوظيفية والقيادية، ودعم وجودها في المحافل الدولية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت المري، إن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2023-2027، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة، تزخر بالكثير من المبادرات التي تواكب رؤيتها للفترة القادمة لتعزيز مكانة دبي عالمياً كمدينة صديقة للمرأة من جميع الأوجه، بما في ذلك التشريعات والسياسات الداعمة، وجودة الحياة وسهولة الحصول على الخدمات، وتوافر فرص العمل والمرافق العصرية الملائمة للمرأة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، إضافة إلى جهود المؤسسة في توفير برامج تدريبية مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة من شأنها إتاحة المجال أمام المرأة الإماراتية للوجود في مناصب قيادية بمؤسسات عالمية، ومنها برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية الذي تم تنفيذه في المملكة المتحدة مؤخراً بالتعاون مع معهد الميرين في لندنو ومعهد «حوكمة» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بمشاركة 20 قيادية إماراتية في تخصصات مختلفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، معربةً عن سعادتها بالنجاح الذي حققه البرنامج على مستوى المنتسبات والكادر التعليمي والخبراء الذين قدموا البرنامج.

عُقد الاجتماع بحضور هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت المري أن المؤسسة تسعى لتوفير برامج متقدمة لتعزيز القدرات المهنية للمرأة الإماراتية، بما يسهم في دعم مساهمتها في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وصنع المستقبل، مشيرةً إلى أن هذه البرامج تشكل منصات حيوية لاكتساب الخبرات، وتبادل المعرفة مع نظيراتها حول العالم، ومنها برنامج الإرشاد المهني الذي تتواصل دورته الثانية هذا العام بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، وتستمر حتى شهر نوفمبر القادم، حيث يتم الاحتفاء بتخريج الدفعة الثانية، مشيرة إلى أن 53 موظفة من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص الإماراتي شاركن في الدورتين الحالية والسابقة.

تشمل مشاريع المؤسسة خلال الفترة القادمة، تنظيم الاجتماع الثاني للمشاركات في الدفعة الثانية لبرنامج «الإرشاد المهني»، يوم 19 يونيو الحالي، بهدف تقييم الفترة السابقة منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر من العام الماضي، وكذلك تنفيذ دورة تدريبية عن «المرأة في ريادة الأعمال» خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر القادم بالتعاون مع جامعة عالمية متخصصة في هذه البرامج، بهدف تزويد رائدات الأعمال الجدد بالمهارات والمعرفة الأساسية والأدوات اللازمة لكيفية تأسيس واستدامة مشاريع ريادية ناجحة، والتعامل مع التحديات في هذا القطاع والتميز به.