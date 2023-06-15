دعوة الشركات للالتزام بقرار حظر العمل خلال الظهيرة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي، الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، إلى الالتزام بأوقات العمل المحددة في المواقع والمناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس، خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في قطاع البناء والإنشاء من حرارة الشمس.

جاء ذلك، خلال الورشة التي نظمتها البلدية، ممثلة في قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، بعنوان «السلامة في الحر» ضمن حملة «لا الإجهاد الحراري»، بمشاركة كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، وموانئ أبوظبي، والمؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص.

وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وحثهم على تنفيذ القرار رقم (401 لسنة 2015) في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقضي بوقف العمل خلال فترة الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.وركزت الورشة على التوعية بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وقت ارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، كما تم التركيز كذلك على طرق العمل الآمن، وضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري.ويعتبر قانون وقف العمل في أوقات الظهيرة خلال الصيف من الإجراءات الوقائية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم أجمع، حيث يتم إلزام جميع الشركات، خصوصاً شركات المقاولات، بوقف العمل تماماً خلال وقت الظهيرة طوال فترة ثلاثة أشهر، كما يتم فرض غرامات قاسية على الشركات التي تتجاوز التعليمات والقوانين، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في مواقع البناء والإنشاء.