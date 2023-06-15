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ملتقى الموارد البشرية يناقش أفضل ممارسات سعادة الموظفين

جانب من الملتقى (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

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ناقش المشاركون في الدورة الثانية من ملتقى الموارد البشرية لعام 2023، والذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، أفضل الممارسات في سعادة الموظفين في حكومة دبي. 
ونظمت خلال الملتقى حلقة نقاشية شارك فيها عدد من المختصين حول كيف يمكن لحكومة دبي إسعاد الموظفين، بالإضافة لمحاضرات عدة لمختصين عالميين ومن دولة الإمارات، تركزت حول: دروس من القائد في السعادة والإيجابية، وكيف نضمن ريادة مواردنا البشرية، وتنمية الطاقة والرفاهية لتزدهر في العمل والحياة.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن السعادة في بيئة العمل تشكل أحد مقومات النجاح والتميز التي تسعى إليها الإمارات، إذ تحرص على تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، والإيجابية في الجهات الحكومية.
من جانبها، قالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السِّياسات والبرامج في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، إن حكومة دبي تحرص على تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، والآثار الإيجابية لهذه البيئة في الكفاءة والأداء وإنتاجية الموظفين.
وناقش المشاركون في الدورة الثانية لعام 2023 من ملتقى الموارد البشرية أفضل الممارسات في سعادة الموظفين في حكومة دبي، حيث قدم الدكتور هزاع خلفان النعيمي، منسق عام برنامج دبي للتميز الحكومي، عرضاً حول: كيف نضمن ريادة مواردنا البشرية، وقال إن هناك عدة محاور ومعايير لمنظومة التميز الحكومي، ومن أبرزها محور القيمة المميزة الذي من أبرز معاييره رأس المال البشري والتوطين، والذي توليه حكومة دبي أهمية كبيرة، إذ تعمل على اكتشاف المواهب المحترفة وإدارتها بطريقة محترفة، والعمل على جاهزية الموارد البشرية الحكومية لوظائف المستقبل.

ملتقى الموارد البشرية
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دائرة الموارد البشرية
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