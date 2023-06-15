تكريم الفائزين في مسابقة معرض دبي الأول للعلوم والهندسة

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات للموهوبين، بحضور الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وسليمان سالم الكعبي، المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الفرق الفائزة في معرض دبي الأول للعلوم والهندسة، والذي نظمته جامعة دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تشجيعاً لطلبة المدارس في جميع أنحاء الدولة، للمشاركة في المعارض العلمية، كما كرم معاليه الفائزين في مسابقة جامعة دبي للأفكار الابتكارية والشركات الناشئة، وذلك خلال الحفل الذي استضافته «غرف دبي».

وألقى معالي الفريق ضاحي خلفان، كلمة أكد فيها حرص القيادة السياسية الحكيمة للدولة على تطوير وتحديث التعليم في الإمارات، وعلى الاهتمام والرعاية للعلم والعلماء ورعاية وتشجيع الموهوبين والنوابغ، وأشاد فيها بابتكارات الطلبة الموهوبين في هذه المسابقة، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات للموهوبين ترحب بهذه المواهب لأنها تهتم باكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم، خصوصاً في المجالات المتطورة والحديثة، ومنها البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد مضي الجمعية قُدماً في أداء رسالتها في صناعة الموهوب، من خلال استحداث برامج وخطط جديدة تتماشى مع التطور الكبير في مناحي الحياة كافة في الدولة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات.

وأشاد الدكتور عيسى البستكي بدور القيادة السياسية الرشيدة في الإمارات في دعم الإبداع والابتكار في القطاعات كافة، بما فيها القطاع التعليمي والتربوي، مشيراً إلى أن الإبداع والابتكار يحقق الشعار الذي يجب أن نرفعه دائماً، وهو «صُنع في الإمارات ويُباع عالمياً».

شمل التكريم تقديم جوائز مالية قيمتها الإجمالية 20 ألف درهم لفئة المدارس الفائزة في المعرض، وعددها 3 مدارس، حيث تحصل المدرسة الأولى على 10 آلاف درهم، والثانية 6 آلاف درهم، والثالثة 4 آلاف درهم. وفاز بالمركز الأول فريق مدرسة الأهلية الخيرية فرع القادسية في الشارقة عن مشروع صديق المكفوفين، ونفذته الطالبات سديل ياسر زهدي وسدرة فايز الشعار، بإشراف المعلمة لينا عدنان.

وفاز بالمركز الثاني فريق مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار عن مشروع للكشف واستشعار نقص الفيتامينات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونفذه الطلاب عمر بسيوني وأحمد حوكل وحمدان عبدالرحمن الشيخ، بإشراف سيف الدين الغلايني.

وفاز بالمركز الثالث فريق مدرسة جيمس نيو ميلينيوم الخيل عن المشروع الذي نفذه فريق من طلبتها لابتكار مولد طاقة محمول بتكاليف زهيدة وباستخدام الطاقات المتجددة.

وفي مسابقة جامعة دبي للأفكار الابتكارية والشركات الناشئة، تم تقديم جوائز مالية قيمتها الإجمالية 20 ألف درهم لهذه الفئة، حيث حصل المشروع الأول على 10 آلاف درهم، والثاني 6 آلاف درهم، والثالث 4 آلاف درهم، وفاز بالمركز الأول مشروع باسم «مدفن»، ونفذه الطلبة هند الجلاف ونوف الرئيسي وروضة أهلي ومحمد عز العرب، بإشراف د. ديانا داوود.

وفاز بالمركز الثاني مشروع حافلة ذاتية القيادة تعمل بتقنيات الاتصال اللاسلكي، نفذته الطالبتان شهد رفعت الشهابي وحصة حسين الزعابي، بإشراف كل من د. ديانا وصفي داوود، ود. ابيجيل كاستن، ود. حسام الدين مختار.

وفاز بالمركز الثالث مشروع مغسلة آلية للسيارات قام بابتكارها الطالب خليفة خالد بن مجرن المرر بإشراف الدكتورة إيمان سلامة أبو شهاب.