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اليوم.. «الكيمياء» آخر امتحانات نهاية العام

طلبة يؤدون الامتحان (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:43

دينا جوني (دبي) 

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يختتم اليوم الجمعة طلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2022-2023. ويؤدي طلبة المسار العام اختبار مادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يؤدي طلبة المسارين النخبة والمتقدم اختبار مادة الكيمياء. أما طلبة المسار التطبيقي، فقد أنهوا امتحاناتهم أمس بعد أن أدوا اختبار مادة التربية الإسلامية.
واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول الامتحانات التعويضية للطلبة من الصف الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في 19 يونيو الجاري وتستمر حتى 22 منه لمختلف المسارات. 
وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال تأدية الاختبارات، بعد أن تم حصر بياناتهم من خلال المنصة الرقمية. وتطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي للمدرسة، وتكون إلكترونية وورقية للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر لمواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضات والفيزياء والعلوم، وتطبق امتحانات إلكترونية لبقية المواد وفق الآلية نفسها المتبعة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث.
وشددت المؤسسة في الموجهات العامة للامتحانات على عدم السماح للطلبة المتأخرين أكثر من 15 دقيقة من تأدية الامتحان، مؤكدة أهمية الالتزام التام بتوقيت بدء الامتحان وفق ما جاء في جدول الاختبارات التعويضية. ووفقاً للموجّهات العامة، يقدّم طلبة الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة الامتحان التعويضي في اللجان الامتحانية نفسها التي قدموا فيها امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث.
ويستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والتربية الإسلامية، بواقع فترتين للمادة الأولى، الرياضيات من 8:30 حتى 9:30 صباحاً للجزء الكتابي، ومن 9:30 حتى 11 صباحاً للجزء الإلكتروني. وتبدأ الفترة الثانية لامتحان التربية الإسلامية من 11:30 حتى 1:30 ظهراً. وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء. وفي 21 يونيو، يمتحن الطلبة مادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية، ومن ثم اللغة العربية والكيمياء في 22 يونيو.

امتحانات نهاية العام الدراسي
امتحانات نهاية العام
امتحانات الصف الثاني عشر
الإمارات
الكيمياء
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