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جامعة أبوظبي تختتم مسابقة تصميم الجسور2

مشاركون في المسابقة (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي - حرم العين، فعاليات نسختها الثانية لمسابقة «تصميم الجسور»، التي نظمتها لطلبة المدارس تحت شعار «بناء الجسور المقاومة للزلازل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع استراتيجية الجامعة في تعزيز المشاركة المجتمعية.
شارك في المسابقة التي رعتها «شركة الريس للتعمير والمقاولات العامة»، أكثر من 120 من طلبة المدارس الخاصة والحكومية في الدولة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستعراض مهاراتهم ومعارفهم في بناء جسور مستدامة مقاومة للزلازل، قادرة على توزيع القوى وامتصاص الهزة التي تتعرض لها أثناء الحدث الزلزالي. وقد تعاون الطلبة معاً لعرض إبداعاتهم وتصاميمهم من الجسور المبتكرة أمام لجنة التحكيم في إطار زمني مدته ساعتان. جاء الطلبة المشاركون من 27 مدرسة من جميع أنحاء الدولة، ومثل كل مدرسة أربعة فرق من طلبة الصفين 11 و12.
وأكد الدكتور عبدالكريم الزعبي، منسق كلية الهندسة، أن الكلية استطاعت عبر استضافة هذه المسابقة أن تزود الطلبة بفرصة متميزة للتعرف عن كثب على الحياة الجامعية، إلى جانب إبراز المسابقة للمواهب والإمكانات الكبيرة للجيل القادم من المهندسين.
وفي ختام المسابقة، أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفرق الفائزة، حيث فاز بالمركز الأول فريق «مدرسة العطاء» وحصل على جائزة مالية قدرها 4000 درهم، وحل ثانياً فريق «مدرسة العين جونيورز» ونال 3000 درهم، بينما ذهب المركز الثالث إلى «مدرسة الإسراء الخاصة»، وحصلت على 2000 درهم.

جامعة أبوظبي
الإمارات
كلية الهندسة
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