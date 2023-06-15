«رد العطاء».. حملة جديدة في «جامعة زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة زايد إطلاق حملة جديدة بعنوان «رد العطاء»، تدعو فيها الخريجين إلى مشاركة خبراتهم مع الطلبة الحاليين في دولة الإمارات. وأقامت الجامعة حفلين لإطلاق الحملة في حرمي الجامعة في أبوظبي ودبي، وأكدت التزامها بتعزيز التعاون مع خريجيها المميزين الذين يمكنهم تقديم الإرشاد والدعم للطلبة الحاليين لمساعدتهم على رسم ملامح مستقبلهم المهني.

واطلع الحضور خلال الفعالية على المنهج التعليمي متداخل التخصصات الذي تعتمده جامعة زايد حالياً، وبرنامج تحدي الشركاء المبتكر الذي يتيح للمشرفين الخارجيين تدريب الطلبة على مواجهة تحديات مشابهة لمشاكل الحياة الواقعية. كما تضمنت الفعالية جلسة تدريبية بعنوان الأثر الإيجابي للإرشاد، حيث قدمت للخريجين نصائح عملية قيّمة ورؤى مميزة تتيح تحسين تجربة الإرشاد بالنسبة لهم وللطلبة.

يلعب الإرشاد دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الأفراد والمجتمعات على حد سواء. وتحرص جامعة زايد على توفير روابط طويلة الأمد بين الطلبة والخريجين، إدراكاً منها للأثر الكبير الذي يمكن أن يتركه الخريجون لدى الطلبة الحاليين. وتهدف الجامعة، من خلال حملة رد العطاء، إلى توفير بيئة مناسبة تتيح للخريجين مشاركة معرفتهم الكبيرة وخبراتهم المهنية مع طلبة الجامعة الحاليين، ما يسهم في إلهامهم وتمكينهم من تحقيق أهدافهم.

وقال راشد الشامسي، مدير إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين بالإنابة في جامعة زايد: «شهدت جامعة زايد تخريج أكثر من 20 ألف طالب وطالبة منذ تأسيسها، ويُعد خريجونا أحد أبرز المميزات التي تتمتع بها الجامعة، ولذا نلتزم بتعزيز الروابط والتعاون بينهم وبين الطلبة الحاليين. ونحرص في جامعة زايد على تقديم تجربة متكاملة لطلبتنا أثناء فترة دراستهم لدينا، ونثق في قدرة خريجينا على إرشاد طلبتنا بطريقة فريدة تتيح لهم رسم ملامح المستقبل وتمكنهم من تحقيق التميز في مسيرتهم المهنية. ونسعى لتأسيس روابط مميزة بين أجيال مختلفة من خريجي الجامعة بهدف بناء مجتمع نابض بالحياة يحتفي بأهمية الإرشاد والتعاون». من جانبها، شاركت مريم العلي، خريجة جامعة زايد عام 2008، ودرجة الماجستير في عام 2014، في تحدي الشركاء هذا العام، وعملت مع عدد من الطلبة الشغوفين خلال الفصل الدراسي الماضي.

تعتمد حملة رد العطاء على برنامج تحدي الشركاء الذي يتيح للطلبة فرصة تطبيق معرفتهم لمواجهة تحدٍّ واقعي يقترحه أحد الموجهين من الشركات المشاركة في البرنامج، ما يمثل منهجية مبتكرة تشجع الخريجين على المشاركة في أنشطة الإرشاد المختلفة.

ودعت جامعة زايد الخريجين المهتمين للمشاركة في حملة رد العطاء، والمساهمة في رسم مستقبل أفضل للطلبة في دولة الإمارات.