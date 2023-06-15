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الإمارات

«الإمارات للسرطان» تنظم حملة للتبرع بالدم

مشاركون في الحملة (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:42

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان حملة للتبرع بالدم، تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى صقر وهيئة الهلال الأحمر، وذلك في دائرة النيابة العامة رأس الخيمة بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين.
وقالت مهرة بن صري مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة: إن الحملة تعد إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي دأبت الجمعية على تنفيذها بشكل دوري بهدف دعم المرضى الذين هم بأمس الحاجة لقطرات الدم للحفاظ على حياتهم. وذكرت أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من الموظفين في دائرة النيابة العامة والمحاكم الذين تسابقوا للقيام بالواجب الإنساني، وقد رفعت الحملة شعار رؤية منظمة الصحة العالمية بعنوان: من فضلك تبرع بالدم والبلازما وكن سخياً في مشاركة الحياة.

جمعية الإمارات للسرطان
الإمارات
التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
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