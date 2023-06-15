محاكم دبي تطلق «منتدى المتميزين»

دبي (وام)

أطلقت محاكم دبي، عبر قسم التميز التابع لها، منتدى المتميزين في دورته الثانية والذي يجمع الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2022 من مختلف الدوائر الحكومية تحت سقف واحد، للمشاركة بحواراتهم والاستفادة من تجاربهم بشكل أوسع وأحدث، للمضي قدماً نحو برامج التميز بشتى أنواعها، خصوصاً برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وأكد محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، أن منتدى المتميزين يمثل منصة حكومية للاحتفاء بالتميز، وفرصة ذهبية لاستعراض عدد من القصص لنجاح الجهات والموظفين الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ولتحفيز الكوادر الوطنية الحكومية على الاستمرار في التميز، وتعزيز ثقافته ليصبح منهجاً وثقافة عمل يومية، وتحفيز روح المبادرة لدى الموظفين والجهات الحكومية، لتطوير ممارسات التميز، وتحويلها إلى ثقافة مستدامة، لتقديم أفضل الخدمات في العالم.