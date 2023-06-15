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شرطة دبي تؤكد الجاهزية والابتكار

شرطة دبي تؤكد الجاهزية والابتكار
16 يونيو 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

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أكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، أن منظومة وجاهزية الابتكار في شرطة دبي تعد أحد أهم الممكنات الرئيسة والداعمة لمنظومة العمل الشرطي، وأن ما حققته وتحققه شرطة دبي في مجال الابتكار يعد مدعاة للفخر، مشيداً بالجهود المتميزة من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في قيادة الابتكار بشرطة دبي بصورة ريادية تعكس المستوى المتقدم لشرطة دبي في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال تفقده  الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وبدأ  اللواء طيار أحمد بن ثاني، بتفتيش الطابور العام، ثم تجول في مختبر الابتكار، واطلع على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الابتكار في شرطة دبي، والخطط المستقبلية، والشراكات المتنوعة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
واطلع اللواء ابن ثاني، على عرض يوضح تحليل المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، ونسبة الإنجاز لعام 2022م في المؤشرات البالغ عددها 65 مؤشراً، منها مؤشر نسبة جاهزية الابتكار على مستوى شرطة دبي الذي بلغ 92.30% من المستهدف البالغ 92%، ونسبة الرد على المراسلات الداخلية والخارجية التي بلغت 99.75% من المستهدف 92%، ونسبة إنجاز خدمات السفر وشؤون العلاج في الوقت المحدد، حيث تم تحقيق 97.91% من المستهدف 92%.
وتقدم اللواء ابن ثاني بالشكر والتقدير لضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للشؤون الإدارية كافة، مثمناً جهودهم في دعم منظومة العمل الشرطي بكل كفاءة واقتدار.

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