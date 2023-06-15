شرطة أبوظبي و«الاتحادية للهوية» تبحثان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات التطويرية التي تُعزز أهداف الجهتين.

جاء ذلك خلال استقبال المقدم فلاح فايع القحطاني، مدير المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي، وفد الهيئة الذي اطلع على الجهود والمشاريع التطويرية الرائدة لشرطة أبوظبي والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات بين الجهتين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستمع الوفد إلى شرح حول أفضل الممارسات المطبقة في المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي ضمن الجهود المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني.

وفي ختام اللقاء ثمَّن وفد الهيئة جهود شرطة أبوظبي الرائدة وممارساتها المتميزة في مختلف المجالات الشرطية والأمنية، مشيداً بالنتائج الإيجابية للزيارة، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجهتين.