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دورة حول «التعامل الأمثل مع ضحايا الاتجار بالبشر»

دورة حول «التعامل الأمثل مع ضحايا الاتجار بالبشر»
16 يونيو 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دورة مختصة للتعريف بالتعامل الأمثل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك لـ21 منتسباً في شرطة دبي.
وحول الدورة، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أهمية الدورة في التعريف بالتعامُل الأمثل مع ضحايا الاتّجار بالبشر، مشيرةً إلى أنَّ تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية وخطط المؤسسة الرامية دوماً إلى التطوير والتحديث من خلال تبادل الخبرات والتواصل، مع الشُركاء الاستراتيجيين والمختصين لبناء منظومة معرفية، تُسهم في تعزيز وتنمية مهارات الكوادر البشرية.
وأشادت شيخة المنصوري، بالتعاون القائم مع القيادة العامة لشرطة دبي، مُؤكدة أن الدولة ماضية في مواصلة جهودها وحشد إمكاناتها لتأهيل العاملين في مجال مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، وتعزيز الشراكات وتوثيق التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لافتةً إلى أنَّ حُكومة الإمارات بفضل جهودها ومنظومة التشريعات والقوانين التي سَنّتها تمكنت من قطع أشواط في مُكافحة هذا النوع من الجرائم.

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