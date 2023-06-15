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شرطة أبوظبي تنظم ورشة لتعزيز استجابة منظومة «براكة» للحالات الطارئة

جانب من الحضور خلال الورشة (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:42

أبوظبي ( الاتحاد)

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نفذت مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة تدريبية في الأمن النووي للشركاء في منظومة براكة، وذلك بقاعة الشيخ مبارك بن محمد، بهدف التنسيق والتعاون حول الإجراءات المتبعة والتعريف بأدوار مختلف الجهات العملية أثناء تفعيل المنظومة.
وشارك في الورشة مع شرطة أبوظبي «قائد الحدث» كل من القوات المسلحة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة البلديات والنقل ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة البيئة وشركة «نواه للطاقة» ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وأوضح العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة، قائد الحدث في منظومة براكة، أن الورشة ركزت على التدريب لتعزيز الاستجابة مع الشركاء في القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية، وفي حالات الإطفاء والإنقاذ، ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والإيواء والاستجابة الطبية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتطورة.
وأكد أهمية تنفيذ ورش العمل المتخصصة والتمارين العملية، ودورها في قياس درجة الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن انعقادها يأتي في إطار رفع كفاءة أعضاء المنظومة، ومتابعة خطة التدريبات والتمارين لعام 2023.

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شرطة أبوظبي
الأمن النووي
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