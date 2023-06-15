«بلدية دبي» تُجهز مقاصبها استعداداً لعيد الأضحى

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي عن جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة وتجهيزها بكافة الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافةً إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، من دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك ضمن جهود البلدية لتلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدماتها لهم وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

وخصصت بلدية دبي 4 مقاصب مزودة بأحدث الوسائل في الإمارة لتلبية الطلب خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية مجتمعةً 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي: مقصب القصيص 282 رأساً، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص 300 رأس، ومقصب القوز 125 رأساً، ومقصب الليسيلي 105 رؤوس، وحتا 82 رأساً في الساعة.

وأكد عادل الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية على تجهيز مقاصبها بأحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات التي تراعي المعايير الصحية المُعتمدة عالمياً، لتقديم أفضل وأسرع الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين طيلة أيام عيد الأضحى.

وقال الكراني: «نفذت بلدية دبي خطة شاملة ومتكاملة ضمت أعمال صيانة وقائية وتحسينية وتوسعة لزيادة السعة الاستيعابية للمقاصب، بهدف ضمان سير عمليات المقاصب بكفاءة عالية».

وشملت أعمال الصيانة توسعة مقصب حتا لزيادة طاقته الاستيعابية بمقدار الضعف، إضافةً إلى تنفيذ أعمال صيانة وقائية وتحسينية في مقصبي القوز والقصيص، فضلاً عن إجراء تعديلات على خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع عملية تجهيز الأضاحي، وصيانة كافة معدات المقاصب لتقليل ساعات انتظار المتعاملين.

وتتعاون مقاصب بلدية دبي مع 8 تطبيقات ذكية معتمدة لشراء وتوصيل الأضاحي، حيث تتيح هذه التطبيقات خدمات متنوعة تلبي طلبات المتعاملين وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم من الأضاحي.

وحددت بلدية دبي ساعات عمل المقاصب خلال عيد الأضحى، لتكون في يوم وقفة عرفة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في مقاصب القصيص والقوز والليسيلي، ومن الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً في مقصب حتا، فيما ستكون أوقات العمل في جميع المقاصب خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وفي اليوم الرابع من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً في مقاصب القوز والليسيلي وحتا، ومن الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً في مقصب القصيص.