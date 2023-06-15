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«الشارقة الخيرية» تخصص 7.1 مليون درهم لحملة «عيد الأضحى»

«الشارقة الخيرية» تخصص 7.1 مليون درهم لحملة «عيد الأضحى»
16 يونيو 2023 01:42

الشارقة (وام)

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أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، حملة «عيد الأضحى» بتكلفة إجمالية تصل إلى 7.1 مليون درهم، بواقع 4.6 مليون درهم مخصصة لتنفيذ شعيرة الأضاحي إلى جانب 2.5 مليون أخرى لتغطية حزمة المبادرات المقرر إطلاقها على مدار الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة المقبل بصفة يومية.
حضر وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس بمجلس ضاحية واسط للإعلان عن الحملة، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وشركاء العمل الخيري بالجمعية.
وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن الأعمال الخيرية توفر للمجتمع ترابطًا اجتماعيًا حقيقيًا وتسهم في إنشاء مجتمعات شاملة وأكثر مرونة من خلال الاعتماد على شركاء الخير الداعمين لهذه الأعمال.
وأوضح أن الجمعية ارتأت خلال عدد من الاجتماعات الداخلية بحث أفضل السبل لضمان التعاقد على الأضاحي المقررة بنحو 11 ألف رأس أضحية داخل وخارج الدولة بأسعار مناسبة.
وقال عبدالله سلطان بن خادم إنه من المقرر توزيع 3000 أضحية على ما يزيد على 30 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف المساعدات الداخلية إلى جانب 8000 أضحية مماثلة سيتم توزيعها في أكثر من 30 دولة بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة.

الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
عيد الأضحى
حملة الأضاحي
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