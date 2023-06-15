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الإمارات

29 قطعة أرض للمتبرعين لبناء المساجد في دبي

خالد سلطان المري
16 يونيو 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن خدماتها للمتبرعين ورعاة المساجد خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بتخصيص 29 قطعة أرض لبناء المساجد في إمارة دبي .
وقال خالد سلطان المري رئيس قسم علاقات المتبرعين بإدارة خدمة المتعاملين يأتي ذلك ضمن الخطة الترويجية لإدارة خدمة المتعاملين، التي تعمل نحو تحسين وتسهيل مستوى الخدمات المقدمة لرعاة المساجد والمتبرعين لفئة بناء المساجد، لضمان تحقيق أعلى معدلات مؤشر سعادة المتعاملين لهذه الفئة، ورضاهم الكامل عن الخدمات المقدمة لهم من الدائرة.
وذكر رئيس قسم علاقات المتبرعين أنه تم مسبقاً اعتماد خطة تخصيص الأراضي التي سيتم منحها للمتبرعين خلال العام الجاري 2023 من قبل قطاع شؤون المساجد بالدائرة بالتنسيق مع بلدية دبي، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم تخصيصها من بداية العام حتى الآن 29 قطعة أرض تغطي معظم المناطق والأحياء السكنية الجديدة.
وأشار بأن مساحة الأراضي المخصصة لبناء المساجد تتراوح ما بين (من 999متراً مربعاً إلى 7286 متراً مربعاً) وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمساجد في المساحات حسب القطعة من 150 إلى 1300 مصلٍ.

دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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