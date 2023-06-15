رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس فوتشيتش تعزيز العلاقات الإماراتية–الصربية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إنه بحث مع فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، "سبل تعزيز العلاقات الإماراتية – الصربية".

وكتب سموه، على موقع تويتر "بحثت مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش في بلغراد.. سبل تعزيز العلاقات الإماراتية – الصربية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، ودعم السلام على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات حريصة على إقامة الشراكات التنموية الإيجابية مع مختلف دول العالم".