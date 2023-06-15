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الإمارات

رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس فوتشيتش تعزيز العلاقات الإماراتية–الصربية

رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس فوتشيتش تعزيز العلاقات الإماراتية–الصربية
15 يونيو 2023 19:46

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إنه بحث مع فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، "سبل تعزيز العلاقات الإماراتية – الصربية".
وكتب سموه، على موقع تويتر "بحثت مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش في بلغراد.. سبل تعزيز العلاقات الإماراتية – الصربية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، ودعم السلام على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات حريصة على إقامة الشراكات التنموية الإيجابية مع مختلف دول العالم".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
صربيا
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