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عبدالله بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

عبدالله بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
15 يونيو 2023 18:08

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور.
ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لماليزيا وشعبها التقدم والرخاء، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية-الماليزية تشهد زخما متواصلا مدفوعا بالرغبة المشتركة من البلدين وقيادتيهما في المضي قدما بهذه العلاقة نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على الصعد كافة.

من جانبه، رحب معالي أنور إبراهيم، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتمنياته لدولة الإمارات التقدم والازدهار.
وأكد معاليه، رغبة بلاده في تطوير وتنمية التعاون الثنائي والشراكة مع دولة الإمارات، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين وقيادتيهما.

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واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي رئيس وزراء ماليزيا، عددا من الملفات المرتبطة بالتعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها التجارية، والاستثمارية، والاقتصادية، والطاقة، والمناخ.
وأكدا أهمية توقيع البلدين في مايو الماضي، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى ماليزيا، على إعلان نوايا مشترك بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وماليزيا.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي أنور إبراهيم، التعاون المشترك بين البلدين في ملف المناخ، وأكدا أهمية استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
حضر اللقاء، سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وخالد غانم الغيث المري سفير الدولة لدى ماليزيا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ماليزيا
أنور إبراهيم
رئيس الوزراء
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