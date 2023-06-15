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ملك ماليزيا يستقبل عبدالله بن زايد

ملك ماليزيا يستقبل عبدالله بن زايد
15 يونيو 2023 17:59

استقبل صاحب الجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور.

ونقل سموه إلى جلالته، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لماليزيا وشعبها التقدم والازدهار، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.
وحمّل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات الرخاء والازدهار، مؤكداً العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين.

  • جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وماليزيا في المجالات كافة، بما يدعم رؤى وتطلعات البلدين التنموية.
    كما بحث اللقاء مخرجات زيارة العمل التي قام بها جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، إلى دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي، والزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى ماليزيا الشهر الماضي، ودورهما في تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وماليزيا وقيادتيهما، مشيراً إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين تشكل دفعاً قوياً لمسار تعزيز التعاون الإماراتي الماليزي في القطاعات كافة.

حضر اللقاء سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وخالد غانم الغيث المري، سفير الدولة لدى ماليزيا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ملك ماليزيا
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