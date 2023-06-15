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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية ماليزيا

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية ماليزيا
15 يونيو 2023 18:17

  • التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي السناتور الدكتور زمبري عبدالقادر وزير خارجية ماليزيا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالامبور.

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  • وناقش سموه، ومعالي وزير خارجية ماليزيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والطاقة والمناخ، كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الوزيران على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا، وأشارا إلى أن البلدين يتطلعان إلى مرحلة مزدهرة من التعاون والشراكة بما يدعم جهودهما التنموية.
ورحب معالي السناتور الدكتور زمبري عبدالقادر، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

  • حضر اللقاء، سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وخالد غانم الغيث المري سفير الدولة لدى ماليزيا.
وزير الخارجية
الإمارات وماليزيا
ماليزيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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