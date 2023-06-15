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الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غدا
15 يونيو 2023 17:11

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25، تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:09 والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.
بحر عمان متوسط الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند الساعة 19:50 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:58.

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المصدر: وام
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