الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تعليم» تعتمد احتساب إجابتين متقاربتين في الدراسات الاجتماعية

«تعليم» تعتمد احتساب إجابتين متقاربتين في الدراسات الاجتماعية
15 يونيو 2023 16:52

قالت مؤسسة الإمارات للتعليم إنها قررت احتساب إجابتين متقاربتين في ثلاثة أسئلة في امتحان الدراسات الاجتماعية كإجابات صحيحة.
وكتبت المؤسسة، على موقع تويتر، أنها رصدت «عدة ملاحظات من الميدان التربوي بخصوص 3 أسئلة وردت في امتحان الدراسات الاجتماعية وتقارب بعض الأجوبة لطلبة الصف الثاني عشر، والذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ 14 يونيو 2023».
وأضافت: «وفقاً لإجراءاتها المعتادة، قامت المؤسسة بتشكيل لجنة فنية للبحث في كافة الملاحظات الواردة من قبل الميدان التربوي بهذا الخصوص ومراجعة الامتحان، بما يضمن تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطلبة وفقاً لسياساتها المرتبطة في تقييم وقياس أداء الطلبة».
وختمت بالقول: «بناءً عليه، قررت المؤسسة احتساب الإجابتين المتقاربتين في كل من الثلاثة أسئلة كإجابات صحيحة».

 

 

أخبار ذات صلة
اليوم.. «الكيمياء» آخر امتحانات نهاية العام
وزارة الصحة: نهج استباقي في التعامل مع «السكري»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
دراسات اجتماعية
امتحانات نهاية العام
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©