«تعليم» تعتمد احتساب إجابتين متقاربتين في الدراسات الاجتماعية

قالت مؤسسة الإمارات للتعليم إنها قررت احتساب إجابتين متقاربتين في ثلاثة أسئلة في امتحان الدراسات الاجتماعية كإجابات صحيحة.

وكتبت المؤسسة، على موقع تويتر، أنها رصدت «عدة ملاحظات من الميدان التربوي بخصوص 3 أسئلة وردت في امتحان الدراسات الاجتماعية وتقارب بعض الأجوبة لطلبة الصف الثاني عشر، والذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ 14 يونيو 2023».

وأضافت: «وفقاً لإجراءاتها المعتادة، قامت المؤسسة بتشكيل لجنة فنية للبحث في كافة الملاحظات الواردة من قبل الميدان التربوي بهذا الخصوص ومراجعة الامتحان، بما يضمن تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطلبة وفقاً لسياساتها المرتبطة في تقييم وقياس أداء الطلبة».

وختمت بالقول: «بناءً عليه، قررت المؤسسة احتساب الإجابتين المتقاربتين في كل من الثلاثة أسئلة كإجابات صحيحة».