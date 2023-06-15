«بيئة أبوظبي» تصدر 1475 رخصة صيد ترفيهي منذ بداية العام

هالة الخياط (أبوظبي)- أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي 4781 رخصة صيد ترفيهي خلال العام الماضي وحتى يوم أمس، منها 1475 رخصة أصدرتها منذ بداية العام، توزعت بين رخصة الصيد الأسبوعية، والسنوية، وطلب تجديد الرخصة.

وأكدت «الهيئة» ضرورة التزام حملة رخص الصيد الترفيهي بكميات الصيد المسموح بصيدها لـ (24) نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص ولكل قارب نزهة باعتبارها من الأنواع المستنزفة ولضمان استدامتها. والتقيد بعدم صيد، أو تداول، أو الاحتفاظ، أو التسبب بالضرر لـ 10 أنواع من الثروة المائية الحية والتي تضم أسماك الفرش، اشنينو الأصفر، المرجان الأحمر، أسماك خيل البحر، الأسماك الببغائية (القين)، أسماك القرش واللخم بكافة أنواعها، السلاحف البحرية، الحيتان والدلافين، أبقار البحر والشعاب المرجانية.

وأوضح أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، أنه وفقاً للقرار رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي الصادر عن «الهيئة» مؤخراً، فإن كافة أنواع الأسماك الموجودة في مياه الصيد التابعة للإمارة يمكن صيدها بعدد 10 أنواع من الكائنات البحرية المحظور صيدها وفقاً للقرار، و24 نوعاً حدد القرار الجديد الكميات التي يسمح بصيدها باعتبارها من الأنواع «المستنزفة».

ووفقاً للقرار، يسمح لكل شخص لديه رخصة الصيد الترفيهي صيد 2 من أسماك الهامور و2 من أسماك هامور سمان، و2 من الهامور المخطط، فيما يسمح لكل قارب لديه رخصة الصيد الترفيهي أن يصطاد في اليوم 8 من أسماك الهامور و8 من الهامور السمان و8 من الهامور المخطط.

وفيما يخص أسماك الكنعد، الشعري، الزريدي، صافي عربي، كوفر، قابط، ضلع، شعري شخيلي، سولي، يماه، جش أم الحلا، جش صال، جش زرية، بسار، سكل كوبيا، يسمح للأشخاص صيد عدد 3 أسماك من الأنواع المذكورة باليوم، و12 سمكة لكل قارب في اليوم.

وفيما يخص سمكتي الفسكر والجد فمسموح لكل شخص بصيد 4 أسماك في اليوم، و16 سمكة لكل قارب، أما أسماك البدح والينم فيمكن للفرد أن يصطاد 5 أسماك من كل نوع أو 20 سمكة لكل قارب، أما أسماك النيسر والعقلاه فيمكن للفرد اصطياد 10 أسماك من كل نوع في اليوم، و40 سمكة لكل قارب في اليوم من كل نوع.

وأكد الهاشمي أن القرار رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي يهدف إلى دعم أنشطة الصيد الترفيهي وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة، مبيناً أن أحكام القرار تسري على ممارسي الصيد الترفيهي ومنظمي مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد البحري في إمارة أبوظبي.

وحظر القرار ممارسة الصيد الترفيهي وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح من الهيئة.

وأوضح الهاشمي أن القرار الجديد يسمح باستخدام بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري) أو بأية طريقة أخرى تحددها الهيئة، إلى جانب معدات الصيد الترفيهي المسموح بها سابقاً كالخيط والسنارة.



وبين أن ممارسة الصيد الترفيهي تكون إما للمترجلين أو باستخدام قوارب النزهة، ويكون الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي لمن لا يقل عمر المتقدم عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويسمح لمن دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي. ويجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، وذلك عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.وأكد الهاشمي أن أغلب الصيادين الترفيهيين هم مرخصون وهناك نسبة التزام عالية من الصيادين ويقدمون على تراخيص الصيد الترفيهي من خلال منصة «تم»، مبيناً أن رسوم الرخصة رمزية وتبلغ 120 درهماً لرخصة الصيد الترفيهي السنوية، و30 درهماً لرخصة الصيد الترفيهي الأسبوعية.

ودعا الهاشمي ممارسي الصيد الترفيهي في حال اصطيادهم أو رؤيتهم لأنواع جديدة أو غريبة إلى حث الصيادين لتقديم المعلومات عن هذه الأنواع للهيئة، سيما وأنها مستمرة في تقييم الموارد السمكية في الإمارة. وطالب الصيادين بدر هذه الأنواع إلى البحر، وعدم اصطياد الأسماك صغيرة الحجم حفاظاً على استدامتها.

ووفقاً للقرار يجب على المرخص لهم الالتزام بالشروط والأحكام التي تحددها الهيئة في ترخيص الصيد أو تصريح مسابقة الصيد البحري، سواء فيما يتعلق بأعداد الأشخاص، أو عدد الرحلات، أو مواقع الصيد، أو أنواع وأعداد الأسماك والثروات المائية الحية المسموح بصيدها، أو متطلبات البيئة، أو الصحة والسلامة، أو غيرها.

كما يجب عدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقات الصيد البحرية من غير المرخص له. كما يجب عدم التصرف بالأسماك أو الثروات المائية الحية المصيدة أثناء الإبحار وذلك إلى حين العودة إلى البر أو الوصول إلى حالة الرسو أو منطقة الإنزال، وعدم بيعها. فضلاً عن عدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها، لأغراض الزينة.