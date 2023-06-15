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"النقل المتكامل": إغلاق جزئي على شارع الضيافة بأبوظبي

"النقل المتكامل": إغلاق جزئي على شارع الضيافة بأبوظبي
15 يونيو 2023 14:36

أعلن مركز النقل المتكامل، عن إغلاق جزئي على شارع الضيافة - أبوظبي من الجمعة 16 يونيو 2023 إلى الاثنين 19 يونيو 2023.

وأعلن عن إغلاق مسارين من جهة اليمين بالاتجاهين ابتداءً من يوم من الجمعة 16 يونيو الساعة 11 مساء إلى السبت 17 يونيو الساعة  11 مساءً.

وكذلك إغلاق مسار من جهة اليسار بالاتجاهين ابتداءً من السبت 17 يونيو الساعة 11 مساءً إلى يوم الاثنين 19 يونيو الساعة 5 صباحاً.

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ويهيب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطريق أخد الحيطة والحذر .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز النقل المتكامل
الإمارات
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