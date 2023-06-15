"النقل المتكامل": إغلاق جزئي على شارع الضيافة بأبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، عن إغلاق جزئي على شارع الضيافة - أبوظبي من الجمعة 16 يونيو 2023 إلى الاثنين 19 يونيو 2023.
وأعلن عن إغلاق مسارين من جهة اليمين بالاتجاهين ابتداءً من يوم من الجمعة 16 يونيو الساعة 11 مساء إلى السبت 17 يونيو الساعة 11 مساءً.
وكذلك إغلاق مسار من جهة اليسار بالاتجاهين ابتداءً من السبت 17 يونيو الساعة 11 مساءً إلى يوم الاثنين 19 يونيو الساعة 5 صباحاً.
ويهيب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطريق أخد الحيطة والحذر .
إغلاق جزئي على شارع الضيافة - أبوظبي— "ITC" مركز النقل المتكامل (@ITCAbuDhabi) June 15, 2023
من الجمعة 16 يونيو 2023 إلى الإثنين 19 يونيو 2023 pic.twitter.com/6zluAwXzVA