الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بيبرجوي» يتحول إلى عاصفة مدارية

«بيبرجوي» يتحول إلى عاصفة مدارية
15 يونيو 2023 14:17

إبراهيم سليم (أبوظبي)
توقع المركز الوطني للأرصاد ضعف الإعصار المداري في بحر العرب «بيبرجوي»، خلال ساعات وتحوله إلى عاصفة مدارية، ثم إلى منخفض إلى مداري، وذلك حسب التقرير العاشر الذي أصدره المركز الآن، والذي صنف الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى، مع دخول مياه البحر بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقية مع المد العالي.
وتفصيلاً أوضح تقرير المركز أن الوضع الحالي للحالة، أنه إعصار من الدرجة الأولى يتمركز شمال شرق بحر العرب، عند خط عرض 22.8 شمالاً وخط طول 67.5 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول الإعصار.
وذكر أنه من المتوقع، ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، من المتوقع ضعف الإعصار المداري إلى عاصفة مدارية خلال الـ 6 ساعات القادمة، ثم إلى منخفض مداري، مع اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 100 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 7 كم/ س.
وقال المركز: لا يوجد أي تأثير على الدولة - مع دخول مياه البحر بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقية مع المد العالي
ووفقاً للمركز تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى أقل من 2000 متر خاصة غرباً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً ويصل 6 أقدام في العمق في بحر عمان.
الطقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
الأفقية وسرعتها من10إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

 

أخبار ذات صلة
"الأرصاد": العاصفة المدارية في بحر العرب تتحول إلى منخفض مداري
إعصار "بيبرجوي" يتسبب بدمار على الساحل الهندي
إعصار
عاصفة
الأرصاد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©