«بيبرجوي» يتحول إلى عاصفة مدارية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد ضعف الإعصار المداري في بحر العرب «بيبرجوي»، خلال ساعات وتحوله إلى عاصفة مدارية، ثم إلى منخفض إلى مداري، وذلك حسب التقرير العاشر الذي أصدره المركز الآن، والذي صنف الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى، مع دخول مياه البحر بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقية مع المد العالي.

وتفصيلاً أوضح تقرير المركز أن الوضع الحالي للحالة، أنه إعصار من الدرجة الأولى يتمركز شمال شرق بحر العرب، عند خط عرض 22.8 شمالاً وخط طول 67.5 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول الإعصار.

وذكر أنه من المتوقع، ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، من المتوقع ضعف الإعصار المداري إلى عاصفة مدارية خلال الـ 6 ساعات القادمة، ثم إلى منخفض مداري، مع اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 100 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 7 كم/ س.

وقال المركز: لا يوجد أي تأثير على الدولة - مع دخول مياه البحر بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقية مع المد العالي

ووفقاً للمركز تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى أقل من 2000 متر خاصة غرباً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً ويصل 6 أقدام في العمق في بحر عمان.

الطقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

الأفقية وسرعتها من10إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.