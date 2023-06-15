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سلطان القاسمي يعتمد مبلغ 60 مليون درهم لتزويد بلدية الشارقة بمعدات وآليات ثقيلة

حاكم الشارقة
15 يونيو 2023 13:54

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 60 مليون درهم لتزويد بلدية مدينة الشارقة بمعدات وآليات ثقيلة، تلبيةً لاحتياجات بلديات الإمارة، والمتمثلة في تسوية أراضي المشاريع السكنية التابعة لبرنامج الشارقة للإسكان، إضافة إلى طلبات المواطنين لتسوية أراضيهم السكنية الممنوحة من الحكومة.

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تأتي هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة لمواكبة الطلبات المتزايدة على الأراضي السكنية والمشاريع الإسكانية التي يقوم بتنفيذها برنامج الشارقة للإسكان، الأمر الذي يجعل بلدية مدينة الشارقة تبذل المزيد من الجهد لتسوية الأراضي وتنفيذ الطلبات في زمن أقل وتسريع وتيرة الإنجاز، كما ستُمكن البلديات الأخرى في الإمارة من الاستفادة من هذه المكرمة وذلك من خلال توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات الثقيلة التي تحتاجها.

المصدر: وام
الشارقة
بلدية الشارقة
سلطان القاسمي
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