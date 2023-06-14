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«اجتماعية الوطني» تناقش مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

«اجتماعية الوطني» تناقش مشاركة المواطنين في القطاع الصحي
15 يونيو 2023 01:04

دبي(الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع، الإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 متضمنة المبادرات والبرامج، والمبادرات التابعة لبرنامج نافس المعنية بتوطين مختلف القطاعات، والقرارات المنظمة لعمل برنامج كفاءات، وتم مناقشة مخرجات برنامج مبادرة «البرنامج الصحي» أحد مشاريع نافس وعدد المستفيدين منه، والامتيازات والتحديات لبرنامج مزايا والذي يهدف إلى دعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل الممرضين.
واستفسر أعضاء اللجنة عن مبادرات وبرامج الوزارة في شأن إشراك مختلف الجهات الصحية في الدولة في عملية تحديد وتطوير المهارات المهنية (الطبية) ومتطلبات ومواصفات أداء العمل المطلوبة، إضافة إلى مخرجات مبادرة «أبشر» خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة وطبيعة الامتيازات المقدمة من خلالها، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة وبين مختلف المؤسسات التعليمية والتعليم العالي والجهات المعنية في شأن تطوير برامج تدريبية للخريجين أو إعادة تأهيل الكفاءات المواطنة. 

المجلس الوطني الاتحادي
القطاع الصحي
دبي
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