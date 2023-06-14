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لجنة الشؤون الصحية في«الوطني» تناقش السلامة الغذائية

اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها بشأن موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويتضمن التقرير ملاحظات اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بناء على اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تناقش الموضوع وفق محاور الموضوع التي ركزت على التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.

المجلس الوطني الاتحادي
ناعمة الشرهان
السلامة الغذائية
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