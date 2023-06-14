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نجاح علاج مريض من خارج الدولة مصاب بتشوّه رئوي نادر

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
15 يونيو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات الرائدة في الدولة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، مؤخراً عن إجراء عملية استئصال جزئي لرئة مريض من خارج الدولة يعاني من نفث الدم الناتج عن تشوه خلقي نادر جداً في الرئة.
ونفث الدم حالة خطيرة ومهددة للحياة وتسبب سعالاً مصحوباً بخروج الدم من الرئتين نتيجة النزيف الرئوي، وعانى المريض من نفث الدم بسبب تشوه خلقي في مجرى الهواء، وهو مرض صاحبه منذ الولادة نتيجة نمو غير طبيعي للرئتين.
 وقال الدكتور نوربرتو سانتانا رودريغيز، استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «بسبب وجود تشوه خلقي لدى المريض، أصبح الاتصال غير طبيعي بين الرئة والشريان الأورطي وهو أكبر شريان في الجسم، ما أدى إلى انخفاض الضغط في الدورة الدموية وارتفاع الضغط الجهازي في الشريان الأورطي. هذا النوع من التشوّه تسبب بزيادة ضغط الدم داخل الرئة، ولهذا السبب عانى المريض من نزف عبر الشعب الهوائية لعدة سنوات».
وأضاف الدكتور سانتانا: «تطلب علاج هذه الحالة دقة عالية لتقسيم الرئة والتخلص من التشوه المتسبب بنفث الدم، وضمان الحفاظ على بقية الرئة السليمة من خلال التدخل الجراحي طفيف التوغل، وبنجاح توقف النزيف في الممرات الهوائية».
وبعد استكمال الجراحة بنجاح، عبّر المريض حسنين شهزادا، 27 عاماً من باكستان، عن شعوره بالارتياح قائلاً: «لا يمكنني التعبير عن مدى امتناني للفريق الطبي متعدد التخصصات لعلاج حالتي بأقصى درجات الدقة والرعاية والاهتمام. ونظراً لمدى تعقيد حالتي وندرتها، سعيت للحصول على أفضل رعاية ممكنة لأمراض الصدر وأكثرها تخصصاً، وهذا ما شجعني للقدوم إلى أبوظبي واستشارة الدكتور سانتانا الذي تمكن من علاج حالتي من جذورها والشفاء من هذا المرض الخطير».
وتحدّث الدكتور عبد القادر المصعبي، نائب مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد عن كفاءة المستشفى كوجهة رائدة للحالات الجراحية المعقدة، قائلاً: «تركز مدينة الشيخ شخبوط الطبية على تحسين حياة المرضى في المنطقة من خلال تقديم خدمات الرعاية الطبية عالمية المستوى والمتمحورة حول المريض».
 

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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