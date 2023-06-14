ورشة حكومة دبي تنظم حملة للتبرع بالدم

دبي (الاتحاد)

نظَّمت ورشة حكومة دبي حملةً للتبرع بالدم، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، في إطار حرص الورشة على إطلاق ودعم المبادرات الإنسانية والتزامها بمسؤولياتها المؤسسية والمُجتمعية، وسعياً لترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز الوعي الصحي. شارك في الحملة فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، كما شهدت الحملة إقبالاً لافتاً من موظفي الورشة. وأشار الرئيسي إلى أن هذه الخطوة تجسد قيم العطاء والتعاضد والعمل التطوعي المتأصلة لدى المجتمع الإماراتي. كما أكد التزام الورشة بالمضي قُدُماً في دعم الأنشطة والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، مشيداً بالمشاركة الواسعة لأعضاء فريق العمل في هذه الحملة، بما يعكس حرصهم على تقديم نموذجٍ يُحتذى به من خلال التزامهم بدورهم المجتمعي.