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مستشفى الكويت بالشارقة يعزز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم

عفراء سالم
15 يونيو 2023 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، نظم مستشفى الكويت بالشارقة حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث ووحدة توعية المجتمع بالهلال الأحمر فرع الشارقة، جاء ذلك في إطار تعزيز جهود المسؤولية المجتمعية للمستشفى، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية التبرع. من جانبها، أشارت عفراء سالم مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، إلى أن التبرع بالدم يعد عملاً إنسانياً نبيلاً، وهو امتداد لنهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، واستكمالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل الإنسان على رأس أولويات الحكومة واهتماماتها، وحشد كل الجهود لخدمته وتحقيق سعادته، مؤكدةً على الإقبال الكبير من قبل أفراد المجتمع على التبرع بالدم، وهو ما يعد مؤشراً على الوعي والمسؤولية المجتمعية لدى المجتمع لدعم ومساندة المرضى وتوفير عينات الدم لهم.كما عبرت سالم عن امتنانها وتقديرها وشكرها للجهود المبذولة من قبل كوادر العمل وسعيهم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها بالشكل المأمول والمؤثر في المجتمع، مشيرة إلى أن المستشفى شهد إقبالاً كبيراً على التبرع بالدم من قبل الكادر الوظيفي له والمتعاملين.
وتخلل إطلاق الحملة تنظيم عدداً من الفعاليات على هامشها، مثل محاضرة مقدمة من مركز خدمات نقل الدم والأبحاث، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم، ودوره الكبير في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم، مثل المصابين بالنزيف بسبب الحوادث والعمليات الجراحية، أو المصابين بفقر الدم الوراثي (الثلاسيميا)، ومرضى السرطان.

الهلال الأحمر الإماراتي
مستشفى الكويت
الشارقة
التبرع بالدم
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