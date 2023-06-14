سلطان القاسمي يكرّم منظمة «مواهب بلا حدود»

الشارقة (وام)

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، منظمة «مواهب بلا حدود» الفائزة بالدورة السابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم صباح أمس بمسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في مستهل كلمتها بالمناسبة، أتوجه بالشكر الجزيل باسمي وبالنيابة عن مؤسسة القلب الكبير لصاحب السمو حاكم الشارقة، لحرصه الشديد على دعم هذه الجائزة، وعلى استمراريتها وتطورها في أداء رسالتها، في وقت كثرت فيه الصراعات والكوارث والنكبات ومختلف أسباب الفقر واللجوء، ومن حكمة الله عز وجل في مواجهة هذه الظروف الصعبة، أنْ خلقَ التوازن في هذا الكون وترك لنا الخيار بأن نكون أيادي العون في مواجهة المِحن، لهذا يحق لكم أن تشعروا بالفخر، لأنكم حملتم الخير أمانة وجعلتموه نهج حياة.

وأضافت سموها: «الخير ليس مجرد عمل عابر ومعزول، بل ثقافة ووعي وقرار يومي لا تراجع فيه بأن نرى عملنا يثمر في حياة الآخرين، وأن نرى ما نقوم به يتحول إلى بسمة على وجه طفل، ومصدر علم لعقل شاب، ورعاية لأسرة أضعفتها الظروف، ومستقبل فيه أمل للأجيال القادمة، هكذا نفهم الخير، ولهذا أطلقنا جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، لتظل تذكر بأن لهذا الخير رموزه المبدعين، وتظل تقدم للعالم نماذج ملهمة للأمل والعطاء».

وفي ختام حديثها، وجهت سموها الدعوة إلى أهل الخير ليكونوا دوماً على قدر الأمل بهم، مشيرةً إلى أن العمل سيستمر فالمهمة لم تنتهِ بعد.

وألقت مريم الحمادي مديرة مؤسسة القلب الكبير كلمة قالت فيها: «نلتقي معكم اليوم في سياق تنافسي مختلف، وهي المنافسة في الخير وعلى الخير، الجميع فيها فائز رغم أنها تتوج فائزاً واحداً، فقرار تبني الخير الذي اخترناه وإياكم هو فوز كبير بحد ذاته».

وتوجه خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي، بتحية تقدير وعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر القاسمي، خلال كلمة ألقاها، واصفاً سموها بأنها المناصرة البارزة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشخصية الرائدة ذات الرؤية الثاقبة، وصاحبة القلب الكبير والمساهمات الكريمة التي تقدر بنحو 30 مليون دولار منذ عام 2013، والتي أسهمت بتحسين الظروف المعيشيّة لأكثر من مليون لاجئ حول العالم.

وهنأ منظمة «مواهب بلا حدود» على فوزها بالجائزة وثمن جهود مؤسسة القلب الكبير وكافة فريق العمل المتفاني في مساعدة اللاجئين وتسليط الضوء على معاناتهم واستقطاب الدعم اللازم لهم، وإدخال الأمل والفرح إلى قلوبهم.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم منظمة مواهب بلا حدود وتسليم ممثلي المنظمة الجائزة.

شكر

أعربت ستيفاني كوسنس المديرة التنفيذية لمنظمة «مواهب بلا حدود»، في كلمة لها في الحفل عن امتنانها وشكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة والرؤية الحكيمة لتأسيس هذه الجائزة الراقية، ولمؤسسة القلب الكبير، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبفوزها بالجائزة حصلت منظمة «مواهب بلا حدود» على مكافأة قدرها 500 ألف درهم، بمساهمة خاصة من مؤسسة القلب الكبير، تكريماً لدورها الريادي ورؤيتها المبتكرة في دعم جهود العمل الإنساني المعني باللاجئين حول العالم.

حضر حفل الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مؤسسه «فن»، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي المنظمات الإنسانية، وجمع من الإعلاميين.