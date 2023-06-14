«أمناء جامعة الشارقة» يعتمد الميزانية وقوائم الخريجين

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة الخامس والخمسين، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ورحب سمو رئيس جامعة الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس، معرباً عن ثقته بأن المجلس مع أعضائه الجدد سيواصلون دعم تقدم الجامعة وتطورها وتحقيقها لمزيد من الإنجازات على المستويات كافة، بما سيطرحونه من مشاريع وأفكار تطويرية وبما سيعمل عليه المجلس من الخطط.

وأشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالمكانة العالمية التي بلغتها جامعة الشارقة كواحدة من بين (251 إلى 300) جامعة من أفضل جامعات العالم طبقاً لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي المتخصصة بتصنيف الجامعات على مستوى العالم لعام 2023م، لتكون الأولى على مستوى الدولة، إلى جانب عدد من التصنيفات العالمية والعربية الأخرى، مؤكداً سموه أن هذا التصنيف يعتبر إنجازاً يضاف إلى إنجازات إمارة الشارقة وجامعتها. وناقش المجلس العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة الشارقة، واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها. واعتمد المجلس ميزانية الجامعة المقترحة للعام الأكاديمي 2023/2024، وقدرها مليار ومائة وثمانية وأربعون مليون درهم، كما أجاز المجلس التقرير المالي للجامعة. كما اعتمد المجلس قوائم الطلبة الخريجين وعددهم الكلي 1853 طالباً وطالبة.

آليات توطين الوظائف

اطلع المجلس على تقرير حول آليات توطين الوظائف في الجامعة، على أن تمنح المناصب الإدارية في الجامعة للمواطنين في نهاية العام الجاري، وأوصى بالاستمرار في إجراء المزيد من الدراسات واستحداث الإجراءات التي تضمن زيادة معدلات التوطين من حيث زيادة عدد الكفاءات والحفاظ عليها وتنمية مهاراتها. واستمع الاجتماع إلى تقرير لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي، حيث جرى اعتماد عدداً من التوصيات المتعلقة بعمل اللجنة، كما وافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة تدريس منهم 11 إلى درجة أستاذ و12 لدرجة أستاذ مشارك.