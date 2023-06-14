افتتاح القنصلية العامة لدولة الإمارات في حيدر آباد

حيدرآباد (وام)

افتتح معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، القنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة حيدرآباد عاصمة ولاية تيلانجانا الهندية. حضر حفل الافتتاح من الجانب الهندي معالي فيلامفيلي موراليداران، وزير دولة لدى وزارة الخارجية الهندية، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال. ويأتي افتتاح قنصلية حيدرآباد، والتي تعد القنصلية الثالثة لدولة الإمارات في جمهورية الهند بعد قنصليّتي مومباي وكيرلا، في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.

وصرح معالي الصايغ بأن «افتتاح القنصلية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقتها مع جمهورية الهند والتي لها جذور تاريخية وتمتد لعقود عديدة، ويأتي ضمن توجه الدولة نحو تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية الهند ما سيسهم في توطيد الروابط الثقافية والتجارية والاقتصادية». وأضاف معاليه: «يتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية عميقة توّجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي فتحت آفاقاً أرحب لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في كلا البلدين.