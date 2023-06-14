«الهلال» تعزز مبادرات «حفظ النعمة» في استدامة الغذاء

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الشركاء لتعزيز مبادرات مشروع «حفظ النعمة»، في مجال استدامة الغذاء.

وقع مذكرات التفاهم من جانب الهيئة، حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف وشملت مؤسسة الإمارات، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط.

تهدف المذكرة الأولى التي وقعها من جانب مؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي، إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها الجانبان لتيسير وتنسيق الجهود من أجل إعادة توزيع الفائض من الغذاء على المستحقين، ودعم الاستراتيجية الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030، استناداً إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلى جانب ترسيخ الشراكة بين الهيئة ومبادرة «نعمة» التي أطلقتها مؤسسة الإمارات بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في فبراير من العام الماضي، لتكون بمثابة مبادرة لتنسيق وتكثيف الجهود الوطنية على مستوى الدولة تحت مظلة مشتركة.

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال والتي وقعها من جانب الجمعية أحمد جمعة حسن الرئيسي الأمين العام، التعاون بين الطرفين في مجال استدامة الأعمال الإنسانية في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتنفيذ الفعاليات والبرامج المشتركة في هذا الصدد، إلى جانب المساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات التي تتعلق بعمل كل طرف، والعمل على إيجاد آلية مشتركة، بحيث تكون الخبرات المعرفية والفنية متاحة للجانبين، إضافة إلى التعاون في المجالات التي تخدم أهداف مشروع حفظ النعمة في الغذاء والكساء والأثاث، وإعادة تدوير الأطعمة وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية أو طاقة.

إلى ذلك، تضمنت بنود اتفاقية التعاون بين «الهلال الأحمر»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والتي وقعها من جانب «الهيئة» سعيد البحري سالم العامري المدير العام، التعاون والتشاور بين الجانبين، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل طرف في شتى المجالات، وتنسيق الجهود لخدمة المجتمع، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية، والعمل معاً على دعم العمل الخيري والمبادرات المجتمعية، والمشاركة في المناسبات والفعاليات التي ينظمها الطرفان، وتعزيز الوعي الاجتماعي بخدمات المسؤولية المجتمعية من خلال الحملات والأنشطة المشتركة، وتمكين مشروع حفظ النعمة من الاستفادة من المخلفات الغذائية والصناعية، وإعادة تدوير المخلفات الغذائية، والعمل على توفير الأغذية ومخلفاتها من مختلف الجهات والاستفادة منها في صناعة الأعلاف الحيوانية باستخدام تقنيات ووسائل حديثة، إلى التنسيق مع الشركات المتخصصة للعمل على إعادة تدوير زيوت الطهي وتحويلها إلى وقود حيوي، وإبرام اتفاقيات مع الجهات التي تتولى تدوير المخلفات الغذائية والاستفادة من تلك المخلفات وفقاً للآلية والإجراءات المعمول بها لدى «الهلال الأحمر».

المسؤولية المجتمعية

نصت بنود الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في تعزيز المسؤولية المجتمعية، فيما يخص المحافظة على البيئة والسلامة الغذائية، من خلال التقليل من مخاطر زيادة حجم النفايات الغذائية في إمارة أبوظبي، والتأكيد على المنشآت الغذائية بشأن ضرورة اتباع كافة التعاميم والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالتخلص الآمن والسليم من المخلفات الغذائية، من أجل استفادة مشروع حفظ النعمة منها والتنسيق بشأن توفير الأغذية الفائضة عن الحاجة من الجهات والشركات المتبرعة لمشروع حفظ النعمة من أجل توزيعها على الفئات المستهدفة من خدمات «الهلال الأحمر».

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم بين «الهلال الأحمر» وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق «كومباس»، عدداً من مجالات التعاون بشأن المساهمة في الخدمة المجتمعية والعمل الخيري والإنساني، ووقعها من جانب «الهيئة» سلطان محمد بن حجر الشحي مدير مشروع حفظ النعمة، ومن جانب الشركة ماثيو روبرت سنلجر مدير الصحة والسلامة، ونصت على قيام الشركة بتوفير الأغذية والأطعمة الفائضة والصالحة للاستهلاك البشري للاستفادة منها ضمن مبادرات مشروع حفظ النعمة، وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة المستفيدين بالطرق المتوافقة مع الإجراءات التنفيذية والمسؤوليات المحددة ضمن التشريعات والمبادئ الحاكمة للطرفين.

ترسيخ العطاء

أكد حمود عبد الله الجنيبي، أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من شأنها تعزيز استراتيجية دولة الإمارات فيما يخص استدامة الغذاء ودعم موارده والحد من هدره، وقال: إن هيئة الهلال الأحمر تحرص على إقامة مثل هذه الشراكات الاستراتيجية لترسيخ مبدأ العطاء ومد جسور التواصل المجتمعي مع الأفراد ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

وأضاف: «يعتبر مشروع حفظ النعمة من المبادرات الرائدة، التي دأبت هيئة الهلال الأحمر على تبنيها لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين شرائح المجتمع المحلي، ويهدف إلى شكر النعم التي حبى الله بها عباده، وعدم الإسراف وإيصال ما فاض عن الحاجة من الطعام للمحتاجين، ويعمل المشروع على جمع ما يفيض عن حاجة الأفراد والمؤسسات السياحية والفنادق من طعام خاصة خلال المناسبات المختلفة، وإيصاله إلى محتاجيه بصورة حضارية تحفظ للإنسان كرامته، وتصون للطعام حرمته».

وأعرب عن شكر وتقدير «الهيئة» لمبادرة الشركاء الجدد، الذين انضموا لمسيرة مشروع حفظ النعمة عبر هذه الاتفاقيات، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مبادرات المشروع، وتعزيز برامجه وترسيخ أهدافه في المجتمع وتوسيع مجالاته ومظلة المستفيدين منه داخل الدولة وخارجها.