«بلدية دبي» تكثف جهودها الميدانية استعداداً لعيد الأضحى

آمنة الكتبي (دبي)

تستعد بلدية دبي لاستكمال تأمين الاحتفال بعيد الأضحى في مختلف مناطق الإمارة، من خلال تجهيز فرق التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة، وتكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافةً إلى تحديد أهم المرافق والحدائق التي ستقام فيها العروض والفعاليات الترفيهية ومواعيد عرضها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة والحياة والرفاهية لجميع السكان والزوار في مدينة دبي.

وتنفذ «بلدية دبي» حملات رقابية قبل حلول العيد للتأكد من مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك في إطار ضمان سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال أيام عطلة العيد، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة لتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.

كما تنفذ فرق التفتيش الغذائي حملات على المؤسسات الغذائية و«الهايبر ماركت» ومحال الحلويات والشوكولاته والحلويات الشعبية والعربية، نظراً لازدياد الإقبال عليها خلال فترة العيد، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات، وخاصة التلوث التبادلي الذي يحدث نتيجة عدم فصل اللحوم النيئة عن المطبوخة أو الجاهزة للأكل، ومراقبة مدى التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية بأعلى معايير النظافة الشخصية التي تعزز الصحة العامة للمستهلكين، وستستمر فرق «بلدية دبي» بتنفيذ الحملات على منافذ البيع، والمجمعات الاستهلاكية و«الهايبر ماركت»، وسوق الخضار والفواكه المركزي، وسوق الواجهة البحرية لضمان سلامة المنتجات الغذائية الطازجة. كما يقوم مفتشو البلدية بجولات رقابية على المنتجات الاستهلاكية، والرقابة على المنافذ وضمان استيراد منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، والرقابة على الأسواق المحلية وضمان تداول منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، وسحب العينات لغرض المطابقة والتحليل المخبري، كما سيتم التفتيش على السوق المجتمعي للعمال للتأكد من الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة.

ويركز مفتشو «بلدية دبي» في المنشآت الفندقية على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة وخصوصاً المسابح والمصاعد، وفيما يتعلق بمراكز التسوق ومناطق الألعاب والفعاليات سيتم التركيز على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة. وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية على الصالونات الرجالية والنسائية والمخصّصة للأطفال، ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية.