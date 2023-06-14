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عبدالله بن زايد: نعمل لتأسيس شراكة اقتصادية شاملة مع فيتنام

عبدالله بن زايد خلال مباحثاته مع فام مينه تشينه بحضور سعيد الهاجري وعمران شرف ومها بركات وبدر المطروشي وعدد من كبار المسؤولين في فيتنام (تصوير: سعيد جمعوه)
15 يونيو 2023 01:09

هانوي (وام)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزها في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ونقل سموه خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى هانوي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لمعالي رئيس الوزراء الفيتنامي وتمنياته لفيتنام وشعبها التنمية والازدهار.
من جانبه، حمل معاليه سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار والرخاء.
واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي رئيس وزراء فيتنام تطور العلاقات الثنائية بين البلدين مع الاحتفاء العام الجاري بمرور 30 عاماً على تأسيسها، وناقشا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والمرتبطة بتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وجهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

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وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التعاون المشترك في ملف مكافحة التغير المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أنه مع احتفاء البلدين بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1993، فإنهما يعملان معاً عن كثب من أجل تطوير وتعزيز هذه العلاقة وتأسيس شراكة اقتصادية شاملة تدعم أهدافهما وتطلعاتهما التنموية. وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة نوعية من فيتنام في مؤتمر الأطراف «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو بما يسهم في إثراء أجندة هذا الحدث العالمي البارز.
حضر اللقاء سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وبدر عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

 

عبدالله بن زايد
الإمارات
فيتنام
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