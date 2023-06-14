«التربية»: ساعة واحدة لتصديق الشهادات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي بالدولة

دينا جوني (دبي)

أصبح بإمكان طلبة الجامعات المرخّصة من وزارة التربية والتعليم تصديق شهاداتهم خلال أقل من ساعة، من خلال خدمة التصديق التلقائي الجديدة التي أطلقتها الوزارة أمس والتي سيستفيد منها في المرحلة الأولى 11 ألف طالب وطالبة في ست جامعات. وستسهم هذه الخدمة في تسهيل التحاق الخريجين من الجامعات بسوق العمل أو استكمال دراستهم داخل أو خارج الدولة من خلال تمكينهم من إتمام عملية تصديق شهاداتهم الجامعية بشكل كامل خلال أقل من ساعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم وسعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام العاملة في الدولة.

وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن خدمة التصديق التلقائي هي خدمة رقمية استباقية تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات تصديق الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة في الدولة، مع ضمان جودة المخرج النهائي تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.

وقال معاليه: «نسعى في وزارة التربية والتعليم إلى توظيف أفضل التقنيات الحديثة لإحداث نقلة نوعية بمستوى وكفاءة الخدمات التي نقدمها للطلبة باعتبارهم حجر الأساس لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة. وسنواصل العمل على الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها لنا التقدم التكنولوجي لتطوير مختلف جوانب العملية التعليمية في الدولة بما يرسخ مكانتها كوجهةً تعليمية رائدة للطلبة ولأفضل المؤسسات التعليمية على حد سواء».

بدورها، شرحت الدكتورة سميرة الملا مديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم لـ«الاتحاد» على هامش المؤتمر أن طلب تصديق الشهادة كان يقدّمه في السابق الطالب نفسه إلى المكتب المعني في الوزارة، مدعّماً بالمستندات اللازمة، والذي كان يستغرق نحو ثلاثة أيام عمل لكي يتمكن فريق العمل من التأكد من صحة الشهادة وجميع الأوراق والمستندات. أما اليوم، فإن الطلب سيتم تقديمه من الجامعة نفسها الملتزمة بمعايير التصديق، الأمر الذي يتيح إنجاز أكبر عدد من الشهادات في أقل وقت ممكن.

وكشفت الوزارة عن أن المرحلة الأولى من تطبيق هذه الخدمة الرقمية الجديدة ستشمل ست جامعات مرخصة في الدولة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة، ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمة في مرحلتها الأولى نحو 11.000 طالب وطالبة. ومن المقرر أن تشهد المرحلتان الثانية والثالثة تعميم تطبيق الخدمة على كافة مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة بحلول عام 2024.

أسرع وأكثر موثوقية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه المبادرة ستتيح كافة الشهادات الجامعية المصدقة من خلال المنصة الوطنية للبلوكشين UAE PASS بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وبما يضمن للطلبة الوصول لشهاداتهم المصدقة بشكل أسرع وأكثر موثوقية.