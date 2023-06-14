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تعاون بين جامعة العين و«العلوم التطبيقية الأردنية»

حرم جامعة العين في أبوظبي (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت كلية الصيدلة في جامعة العين اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعة العلوم التطبيقية في الأردن لتعزيز التبادل الطلابي، وخلق فرص استثنائية للطلبة للمشاركة في تجارب تعليمية مميزة في الخارج. يتيح هذا التعاون لطلبة جامعة العين من برنامج بكالوريوس العلوم في الصيدلة، وبكالوريوس العلوم في التغذية والحميات، وماجستير العلوم الصيدلانية الاشتراك في برنامج تبادل طلابي يعزز التبادل الأكاديمي والثقافي بين المؤسستين. ومن خلال هذا البرنامج، يحصل الطلبة على فرصة للدراسة لمدة فصل أكاديمي كامل في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، حيث تتيح لهم هذه التجربة التفاعل مع هيئة التدريس المرموقة والطلاب في الجامعة والتعرف على ثقافة الأردن النابضة بالحياة. من جانب آخر، تعزز اتفاقية التعاون المشترك، التبادل الأكاديمي والمعرفي بشأن المعلومات والبيانات بين المؤسستين، وتطوير المشاريع البحثية وتنظيم الفعاليات المشتركة.
وعلق الدكتور خيري مصطفى- عميد كلية الصيدلة: «تفخر جامعة العين بتقديم هذه الفرص لطلبتها، مما يمكنهم من اكتساب تجارب قيمة، وتوسيع آفاقهم، وتطوير المهارات الأساسية التي ستفيدهم شخصياً ومهنياً».
بدوره، أشار الدكتور محمد غطاس- نائب عميد كلية الصيدلة، إلى أن هذا البرنامج لا يوسع آفاق الطلبة الأكاديمية فحسب، بل يعزز الحوار الثقافي المتبادل ويكسبهم خبرات في الحياة العملية، ويتيح لهم فرصة بناء علاقات مع العالم الخارجي، حيث إن برنامج التبادل الطلابي يؤكد على أهمية التعليم الدولي، ويعزز الفهم العالمي، وينمي خبرات الطلبة.

العلوم التطبيقية
جامعة العين
كلية الصيدلة
الأردن
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