جامعة دبي تحتفل بتكريم 49 من الطلبة المتفوقين

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي حرص الجامعة على جودة التعليم، والتي تعتبره من أولوياتها وأهدافها الأساسية وحرصها على تهيئة بيئة تعليمية مستقبلية متميزة ومتعددة التخصصات قادرة على رفد المؤسسات الحكومية والخاصة بنخبة من أفضل وأكفأ المتخصصين، للمساهمة في نهضة الوطن وحماية مكتسباته.

وأعرب عن سعادته بتكريم طلبة الجامعة المتفوقين، وقال إن هذه المناسبة من أكثر المناسبات التي أحبها لتكريم المتفوقين الذين أجادوا في دراستهم، ونتمنى أن يستمروا في المحافظة على هذا التفوق في المستقبل.

وأكد حرص الجامعة على الاهتمام بجميع الطلبة وخاصة المتفوقين منهم، مشيراً إلى أن التفوق صفة تميز في الطالب سواءً في الفترة الجامعية أو ما بعد التخرج.

وأشار إلى أن المتفوقين هم الأمل والمستقبل أو «إكس10»، وهي المبادرة التي تعتبر من أفضل مبادرات حكومة دبي وأن المشاريع المستقبلية التي يتم تطبيقها في مجالات الاستدامة والابتكار وشبكات الجبل الخامس والميتافيرس، وغيرها من المشاريع المتطورة التي تأتي في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة شؤون الطلبة لتكريم طلبة لائحة شرف الجامعة للعام الأكاديمي 2021/2022، من الحاصلين على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعددهم 49 طالباً وطالبة منهم 27 طالباً وطالبة من كلية دبي للأعمال و22 طالباً وطالبة من كلية الهندسة وتقنية المعلومات.

ودعا البستكي الطلبة للحفاظ على تفوقهم في الحياة العملية بعد أن تحقق في حياتهم الجامعية، كما دعاهم للاستفادة من مركز المنطقة الحرة لريادة الأعمال في الجامعة، والذي يمكن أن يساعدهم في بدء نواة لمشاريع ناشئة في مجال ريادة الأعمال.

كما توجه بالشكر والتقدير لأهالي الطلبة باعتبارهم العامل الرئيس الذي يسهم في تفوقهم وتميزهم ووقوفهم بفخر في منصة التتويج.