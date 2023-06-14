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«أمناء جامعة الإمارات» يناقش خطة العمل الشاملة

زكي نسيبة والأعضاء خلال اجتماع مجلس «أمناء جامعة الإمارات» (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:04

العين (الاتحاد)

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اجتمع صباح أمس مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وفي بداية الاجتماع ناقش المجلس خطة العمل الشاملة لجامعة الإمارات، والتي تهدف إلى تسريع التقدّم في التصنيف العالمي للجامعة، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ تقديمي حول الوضع الحالي للأنشطة البحثية، وأحدث إنتاجية للبحث العلمي ومقاييس الجودة والتحدّيات المُختلفة المُرتبطة بمساعي جامعة الإمارات لتحسين تصنيف البحث العالمي كجزء من الأهداف الاستراتيجية للجامعة على المدى الطويل.
كما اعتمد المجلس التقرير السنوي لجامعة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2021/2022، والذي لخّص رؤية الجامعة واستراتيجيتها وأهدافها المؤسسية، وترتيبات الحوكمة والشراكات العالمية ومجموعة من البيانات الأكاديمية والمالية.
واطلع المجلس على تقرير رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والطلابية، ووافق على توصيات اللجنة التي تتضمّن: اعتماد برنامج دكتوراه جديد في الموارد المائية، كما اعتمد المجلس برنامج المنح الدراسية للطلبة الجامعيين الدوليين. من جانبه، عرض رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، على المجلس، التقرير الدوري للّجنة حول الشؤون المالية وإدارة مخاطر المؤسسة والتدقيق الداخلي. وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الأمناء على ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2024. كما اطلع المجلس على عرضٍ توضيحي للبيانات المالية للجامعة عن السنة المالية 2024.

جامعة الإمارات
زكي أنور نسيبة
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