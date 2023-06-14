الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين «القاسمية» وجامعة وكلية بالمالديف

تفاهم بين «القاسمية» وجامعة وكلية بالمالديف
15 يونيو 2023 01:04

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي لوزراء التعليم لصياغة المستقبل في قازان
«أبوظبي للغة العربية» يصدر 4 كتب ضمن «البصائر للبحوث»

وقعت الجامعة القاسمية مذكرتي تفاهم علمي مشترك مع جامعة المالديف الإسلامية وكلية فيلا في جمهورية المالديف، وذلك من منطلق تطوير واستثمار علاقات الجامعة وشراكاتها الأكاديمية والبحثية المحلية والإقليمية والدولية، في مجالات البحث العلمي وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومجالات التعليم والتدريب والاستشارات.
وقع مذكرتي التفاهم الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، والدكتور إبراهيم زكريا مدير جامعة المالديف الإسلامية، والدكتور أحمد أنور مدير كلية فيلا، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

الجامعة القاسمية
المالديف
اللغة العربية
التعليم
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©