تفاهم بين «القاسمية» وجامعة وكلية بالمالديف

الشارقة (وام)

وقعت الجامعة القاسمية مذكرتي تفاهم علمي مشترك مع جامعة المالديف الإسلامية وكلية فيلا في جمهورية المالديف، وذلك من منطلق تطوير واستثمار علاقات الجامعة وشراكاتها الأكاديمية والبحثية المحلية والإقليمية والدولية، في مجالات البحث العلمي وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومجالات التعليم والتدريب والاستشارات.

وقع مذكرتي التفاهم الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، والدكتور إبراهيم زكريا مدير جامعة المالديف الإسلامية، والدكتور أحمد أنور مدير كلية فيلا، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.